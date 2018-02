dpa-Zentralbild Audio: Inforadio | 05.02.2018 | Oliver Soos | Bild: dpa-Zentralbild

Nollendorfkiez in Berlin-Schöneberg - Kriminelle Antänzer verunsichern Regenbogenkiez

14.02.18 | 07:38 Uhr

Schwule und Lesben auf der ganzen Welt kennen den Nollendorfkiez in Schöneberg. In Reiseführern heißt er "Rainbow District". Doch leider zieht der Kiez auch Kriminelle an, die es genau auf die queere Zielgruppe abgesehen haben. Von Oliver Soos

Es passierte auf einem dunklen Parkplatz, erinnert sich Klaus Rauschnig aus Berlin-Spandau. Die Täter waren ziemlich geschickt. Der 52-Jährige Travestiekünstler hatte am Abend als Barkeeper im Nollendorfkiez gearbeitet. Nach der Arbeit wurde er in der Kleiststraße von zwei Männern aufgehalten. "Die sind mir immer nähergekommen und ich bin immer wieder zurückgewichen", schildert Rauschnig die Situation. "Dann haben sie mich immer näher in Richtung Gebüsch und Autos gedrängt. Ich habe irgendwann gesagt: Es reicht jetzt, bin in das nächste Taxi gestiegen und am Bahnhof Zoo habe ich dann gemerkt, dass mein gesamtes Portemonee leergeräumt war." 300 Euro, einfach weg. Das Portemonee war in Rauschnigs Umhängetasche. Im Nachhinein glaubt er sich zu erinnern, dass zwischen dem Gebüsch und den parkenden Autos ein dritter Mann saß. Vermutlich hat der sich am Portemonee bedient, als Rauschnig durch die anderen beiden Männer abgelenkt war. Rauschnig hat Anzeige bei der Polizei erstattet, doch gefasst wurden die Täter nicht. "Ich saß bei der Polizei und sollte mir Gesichter angucken. Naja, aber das sind gestellte Bilder. Es war dunkel, ich hätte die auch gar nicht wiedererkannt."



Viele Jugendliche unter den Tätern

Im Nollendorfkiez werden pro Monat etwa zehn bis 20 Raub- und Diebstahltaten angezeigt, doch die Dunkelziffer sei deutlich höher, sagt Polizistin Christiane Strauß, stellvertretende Leiterin des Abschnitts 41. Nach den Erkenntnissen der Polizei kommen die Täter vor allem aus Rumänien und Bulgarien. Die Kerngruppe besteht aus circa 50 Personen, darunter auch viele Jugendliche. Einige haben feste Wohnsitze in Berlin, andere kommen nur über den Sommer. Ein Teil der Gruppe prostituiert sich auch im Kiez, auch Männer, die nicht schwul sind. Andere konzentrieren sich vor allem auf das Klauen von Brieftaschen. Bevorzugte Opfer sind dabei ältere Männer und Betrunkene, sie werden angetanzt, erzählt Christiane Strauß. "Sie gehen auf einen zu und machen ihm dabei vielleicht noch schöne Augen und dann fangen sie an, ihn zu berühren. Für manche Betroffene mag das eine interessante Situation sein, für andere ist es abschreckend, sie fühlen sich unwohl. In dem Moment ist es aber auch schon zu spät, dann ist das Portemonee quasi schon gestohlen."

Hohe Aufklärungsrate bei Tätern im Kiez

Werde die Polizei unmittelbar nach einer Straftat angerufen, liege die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter gefasst wird, bei 98 bis 99 Prozent, sagt Christiane Strauß. Das liege daran, dass die Täter meist im Kiez bleiben und dass die Kneipenwirte viele Hinweise geben. Und dennoch wird das kriminelle Treiben nicht gestoppt, denn den Tätern passiert in der Regel nicht viel. Oft sehe man sie nach kurzer Zeit wieder an derselben Straßenecke, erzählt Christiane Strauß. Die Staatsanwaltschaft oder die Amtsanwaltschaft stellen die Ermittlungen in den meisten Fällen ein. Doch liege das nicht an mangelndem Willen oder zu wenig Personal, sondern an der schwierigen Beweislage, betont der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. "Schwierig wird es immer dann, wenn die Leute arbeitsteilig vorgehen." Dann müsse geklärt werden, wer konkret was getan habe. Zudem machten Geschädigte oft lückenhafte Angaben, so Steltner. "Wir müssen ein Puzzle zusammensetzen und dann hoffen, dass wir irgendwann ein Mosaik bekommen, auf das wir eine Verurteilung stützen können."

Kiezrundgang an einem Freitagabend

Um Taten zu verhindern und die Aufklärung zu befördern schickt die Polizei spezielle Einsatzkräfte in den Kiez. An diesem Freitagabend sind zwei ortskundige Polizeibeamte vom Schöneberger Polizeiabschnitt 41 und zwei Kommissare der Präventionsstelle des Landeskriminalamts, die speziell für Gewalt gegen Schwule, Lesben und Transsexuelle zuständig sind, unbewaffnet und in zivil im Kiez unterwegs. Im Schwulen-Café "Romeo und Romeo" in der Motzstraße packt Sebastian Stipp vom LKA ein paar Flyer aus, mit Aufschrift: "#schwuleSau - dieser Spruch kann eine Straftat sein. Zeig es an!" Er erklärt: "Wenn hier jemand mit den Worten 'schwule Sau', 'Scheiß Lesbe' oder 'Scheiß Transe' tituliert wird, kann er das als Beleidigung bei uns anzeigen. Da werden Geldstrafen im vierstelligen Bereich verhängt."

Informanten in den Kneipen

Die Beamten suchen auch gezielt den Kontakt zu den Kneipenwirten - Christiane Strauß lädt diese sogar in ihre Polizeidienststelle ein, um Kontakte zu pflegen und zu intensivieren. Es gehe darum, Vertrauen zu gewinnen, sagt sie. "Der zweite Aspekt ist, dass wir viele Informationen bekommen, von den Menschen, die hier leben, die hier arbeiten, die den Blick vom Schaufenster heraus haben." Einen guten Informanten haben die Polizisten beispielsweise in der Cocktailbar "Blond" an der Eisenacher Straße Ecke Fuggerstraße. Barkeeper Robin Templin hat durch die großen Fenster einen guten Blick auf einen Spielplatz, der bevorzugte Treffpunkt der kriminellen Bande, die aus Osteuropa stammen soll. An der Kreuzung vor dem Spielplatz passieren die meisten Raubtaten. "Wir haben da schon oft die Polizei gerufen", sagt Templin. "In der Regel läuft es so ab: zwei gehen einem hinterher, einer kommt von vorne, einer von hinten, die sprechen sich ab. Dann stehen sie um einen herum und derjenige wird angegriffen. Wenn er sich zur Wehr setzt, wird er zu Boden getreten, das haben wir alles schon gesehen."

Diebstahlopfer kehrt Kiez den Rücken

Klaus Rauschnig hat inzwischen schon mehrfach Anzeige erstattet. Erst der Überfall auf dem Parkplatz, dann wurde ihm in einer Bar sein Handy gestohlen, auf der Straße wurde er immer wieder von den Kriminellen aggressiv angesprochen und beleidigt. 15 Jahre lang war er regelmäßig im Regenbogenkiez, damit ist es nun vorbei. "Ich habe für mich entschieden, dass es mir einfach zu gefährlich wurde. Kleindelikte sind natürlich klein, aber für den einzelnen, den Betroffenen ist es eine große Straftat. Ich muss sagen, ich habe da echt meine Probleme gehabt.“ Rauschnig hat den Job und den Kiez gewechselt. Er kellnert nun in einer Schwulenbar am Charlottenburger Savignyplatz. In dieser Gegend fühlt er sich sicherer.