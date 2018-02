Lothar Freitag, 09.02.2018 | 15:00 Uhr

Was erhofft sich dieser Mann.Bewährungsstrafe,bloß weil er ein Geständnis abgelegt hat? Dieser soll froh sein,dass das Gericht ihn NUR nach Vorschrift verurteilt hat.Abgestempelt ist er jetzt so oder so damit.In jedem Führungszeugnis steht ein Vermerk.Ganz seltsam finde ich,im Bericht ist zu lesen: Nach seiner Entlassung darf der Mann vorerst nicht in seinem Beruf arbeiten. Geht dann alles wie gehabt weiter? Fragen ü.Fragen.