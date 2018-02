Straßenumzug in Gartz in der Uckermark

Die Kleinstadt Gartz in der Uckermark feiert am Montag Karneval. Der Straßenumzug ist dem örtlichen Karnevalsverein zufolge der einzige in ganz Brandenburg, der am Rosenmontag stattfindet.

Bürgermeister Burkhard Fleischmann (SPD) sprach von einem Highlight für die Stadt. "Es ist ein Abschluss und gleichzeitig ein Höhepunkt", so Fleischmann. An dem Umzug in der beteiligten sich viele Unternehmen und auch die Stadt selbst. Viele Betriebe der Stadt mit 2.515 Einwohnern machten dafür extra um 14 Uhr – da startet der Umzug - Schluss. Kindergärten und die Schule in Gartz an der Oder bleiben an dem Tag ganz geschlossen.

Der Rosenmontagsumzug in Gartz wird in diesem Jahr zum 49. Mal gefeiert.