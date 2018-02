In Berlin kommt es am Dienstagmorgen zu Zugausfällen und Verspätungen auf zahlreichen Linien. Grund ist eine Weichenstörung am Ostbahnhof.

Betroffen sind die Linien S3 (Erkner - Spandau), die S5 (Strausberg Nord - Westkreuz), die S7 (Ahrensfelde - Potsdam Hauptbahnhof), die S75 (Wartenberg - Ostkreuz) und die S9 (Flughafen Schönefeld - Spandau).