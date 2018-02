S-Bahn stößt mit Auto in Strausberg zusammen

An einem Bahnübergang in Strausberg (Märkisch-Oderland) ist am Dienstagmorgen eine S-Bahn der Linie 5 mit einem Auto zusammengestoßen. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die 64 Jahre alte Frau hatte versucht, den Bahnübergang an der Hohensteiner Chaussee zu queren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit einer S-Bahn in Richtung Berlin-Westkreuz. Dabei wurde das Auto der Frau im Heckbereich erfasst. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, ihr Auto wurde abgeschleppt.



Der Zug konnte noch in den Bahnhof Strausberg Stadt einfahren. Die rund 30 Fahrgäste blieben unverletzt. Sie konnten den Zug teilweise über den Bahnsteig verlassen, aus den hinteren Waggons mussten sie evakuiert werden.



Die Strecke war bis 13.15 Uhr gesperrt, ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben, die Züge der S-Bahn-Linie 5 fahren wieder normal.