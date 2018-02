Immer wieder werden in Berlin Gewerbetreibende zu Opfern von Schutzgelderpressern. Allerdings werde es seltener, dass diese Fälle bei der Polizei angezeigt werden, sagte der verfassungsschutzpolitische Sprecher der Berliner SPD, Tom Schreiber, am Mittwoch im rbb. Die Opfer von organisierter Clan-Kriminalität seien zunehmend in einer Schweige- und Angstspirale gefangen.

Waren es im Jahr 2011 noch 23 Anzeigen, ging die Zahl bis 2014 auf sieben zurück. Jetzt sei die Politik gefordert, einen Raum zu schaffen, in dem Sicherheit gewährt werden kann. Dazu sei auch eine engere Kontrolle des Milieus nötig, etwa durch verdeckte Ermittler. Schreiber zeigte sich zuversichtlich, dass das gelingt. Im neuen Landeshaushalt sei Geld vorgesehen, um den Staatsschutz in Bezug auf den Terrorismus zu stärken. Dabei werde die organisierte Kriminalität bestimmt nicht außer Acht gelassen, sagte Schreiber.

Vor allem arabische Clans hätten Teile von Neukölln, Wedding oder Kreuzberg unter ihre Kontrolle gebracht, sagen Mafia-Experten. Aber auch kaukasische Banden seien aktiv. Schutzgelder würden vor allem im Rotlichtmilieu, in der Club-Szene oder im Spätkauf abkassiert. Für Opfer von Schutzgelderpressern gibt es seit 2007 den Verein "Mafia? Nein, danke!". Oft sei es so, dass die Menschen mit Schutzgelderpressung in Berührung kommen und zuerst gar nicht so richtig verstehen, um was es sich handelt, sagte Sando Mattioli, Vorsitzender des Vereins, im rbb.