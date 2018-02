Minus zehn Grad und kälter war es in der Nacht in der Region - auch bis zum Wochenende lässt Hoch Hartmut nicht locker. Das ist vor allem für Obdachlose lebensgefährlich. Sie suchen dennoch kaum die über Nacht geöffneten U-Bahnhöfe auf.

Bis zum Wochenende müssen die Berliner und Brandenburger noch bibbern - bei Temperaturen zum Teil unter minus zehn Grad. Und das, obwohl am Donnerstag meteorologischer Frühlingsanfang ist. "Erst im Laufe des Wochenendes kommt so langsam etwas mildere Luft von den Kanaren über Frankreich auch zu uns nach Berlin und Brandenburg", so die Meteorologin der Meteo-Group, Claudia Salbert, im rbb.

In der vergangenen Nacht konnten die Berliner und vor allem die Brandenburger erfahren, wie sich das anfühlt: "Die kälteste Ecke war in der Prignitz und in der Uckermark, dort fielen die Temperaturen auf minus 16, minus 17 Grad", so Salbert.