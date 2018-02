Tierheim in Herzberg wegen schwerer Mängel geschlossen

Wegen schwerer Mängel ist ein Tierheim in Herzberg (Elbe-Elster) geräumt und geschlossen worden. 27 Hunde und 28 Katzen seien am Mittwoch unter Aufsicht des Veterinäramtes in andere Tierheime gebracht worden, teilte der Landkreis Elbe-Elster mit.