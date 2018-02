Passantin stirbt bei Lkw-Unfall am Kottbusser Tor

Tödlicher Zusammenstoß in Berlin-Kreuzberg

Eine Frau wurde am Montagmorgen gegen 10 Uhr in Berlin-Kreuzberg von einem Lkw erfasst und dabei tödlich verletzt. Der Unfallort im Bereich des Kreisverkerkehrs war für mehrere Stunden weiträumig abgesperrt, erst gegen 15 Uhr am Nachmittag war die Straße wieder komplett freigegeben, teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von rbb|24 mit.

Genaue Angaben zum Unfallhergang und der verstorbenen Passanten wollte der Sprecher noch nicht machen. Zuerst wolle man die Angehörigen der Toten informieren.