Matthias A. Berlin Samstag, 03.02.2018 | 11:24 Uhr

@ RBB. Wäre mal "schön" gewesen wenn sie auch geschrieben hätten wo in Berlin das geschah! Denn auf meinen Weg zu Arbeit bin ich am Hackeschen Markt morgens immer an jemandem vorbei gelaufen den ich mit Essen, Kleidung und auch mal mit 5€ unterstützt habe also eine Art von Bindung entstanden ist. Warum wird nicht berichtet wo das war...? Oder passt es an bestimmten Orten in Berlin (z.B Bundestag etc) nicht ins Bild wenn dort ein wohnungsloser Mensch gestorben ist?