In Berlin-Mitte haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen Tresor gesprengt. Dabei flogen alle Fenster der ersten Etage auf die Potsdamer Straße - die war anschließend bis zum Mittag gesperrt. Die Räuber entkamen mit ihrer Beute über den Hinterhof.

In der Nacht zu Sonntag sind Unbekannte in die Werkstatt eines Edelmetallhändlers in Berlin-Mitte eingebrochen und haben einen Tresor gesprengt. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter ein Fenster im Hinterghof auf und gelangten so in die Räume des Geschäftes. Dort sprengten sie einen Geldschrank und nahmen das darin befindliche Geld und Edelmetall an sich.

Durch die Detonation flogen die meisten Fenster der Straßenfront in der ersten Etage auf die Potsdamer Straße. Vorbeifahrende Autofahrer mussten wegen der herumfliegenden Teile bremsen, es wurde allerdings niemand verletzt. Es sei ein hoher Schaden entstanden, sagte Polizeisprecher Michael Gassen dem rbb.



Die Räuber entkamen mit ihrer Beute in einem dunklen PKW über den Hinterhof in Richtung Lützowstraße. Dabei beschädigten sie eine Schranke. Nach Aussagen von Zeugen habe es sich um vier Täter gehandelt, das Fluchtfahrzeug sei ein Audi gewesen, sagte Gassen.