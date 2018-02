Berlinerin Berlin Sonntag, 11.02.2018 | 15:28 Uhr

Daniel, Vabali sagt im Original: "auf vielfachen Wunsch und Anregung unserer Gäste bitten wir Sie,

ab dem 01. März 2018 außerhalb unserer Saunen und Pools immer einen Bademantel zu tragen." Kein Wort von STAMMgästen.

Früher war für "Besucher" der Stadt das Big Eden, der Zoo, die Mauer und die Wachtürme die Attraktion. Die neuen Besucher wohnen in anderer Leute Wohung, in Stadtteilen, die waren früher bewohnt von echten Berlinern. Die kommen, um hier wie in London, Barcelona oder Moskau ins Spa zu gehen, in internationalen Shops am Kudamm das Geld zu lassen, in Clubs oder ähnliches zu gehen, wovon sie gehört haben, dass es hip(ster?) ist (siehe Kommentar zum Berghain). Berlin Innenstadt ist austauschbar geworden für diese nicht Sesshaften, die 2 Tage, 2 Wochen oder 2 berufliche Monate bleiben und alles so haben wollen, wie "daheim" in Moskau, Mailand oder Madrid (Hauptsache Italien, sagte Andi Möller mal ;-) )