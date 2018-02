Unbekannte haben versucht, in eine Sparkassen-Filiale in der Grunewaldstraße in Berlin-Schöneberg einzubrechen. Offenbar haben sie vorher noch Kabel der Telekom in einem Schacht durchtrennt. Deshalb kommt es in dem Gebiet zu Störungen im Telefonnetz.

Ein Tunnel zum Keller der Sparkasse, wie es zuvor in einem Medienbericht hieß, sei jedoch nicht gegraben worden, sagte die Polizei dem rbb. Die Täter entkamen unerkannt.