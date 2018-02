Bild: dpa/Jens Büttner

Waffenamnestie endet im Juli - Bisher wurden in Berlin 81 illegale Waffen abgegeben

21.02.18 | 08:01 Uhr

Was tun, wenn man im Keller ein altes Gewehr findet? Oder Opas Waffensammlung erbt und nicht die nötigen Papiere dafür hat? Am besten abgeben, bis Juli geht man dafür noch straffrei aus. In Berlin ist die Polizei mit der bisherigen Ausbeute ganz zufrieden.

Die ganze Geschichte heute in Täter, Opfer, Polizei: rbb Fernsehen | 21 Uhr



In Berlin werden ständig und überall Waffen gefunden: "Auf Dachböden, in Kellern, im öffentlichen Straßenland, bei Bauarbeiten, wenn der Kanal mal wieder vom Schlamm befreit wird", erzählt Carsten Pfohl vom Landeskriminalamt in Berlin. "Es gibt nichts, was es nicht gibt." Eine Waffe zu finden ist natürlich erstmal nicht strafbar - sie bei sich aufzuheben aber schon. Denn das Waffenrecht in Deutschland unterscheidet zwischen Erwerb, Besitz, Führen und Schießen mit einer Waffe. Und welche Papiere man dafür jeweils braucht, ist streng geregelt.

Bild:

Waffenbesitzkarte, Waffenschein, Schießerlaubnis

Sobald man eine Waffe aufbewahrt, bringt man sie in den eigenen Besitz - und dafür braucht man eine Waffenbesitzkarte. Aber damit kommt man nicht weit: "Wenn Sie eine Waffe besitzen und die erforderliche Waffenbesitzkarte haben, dürfen sie die Waffe noch lange nicht führen", sagt Carsten Pfohl. Denn zum Führen in der Öffentlichkeit, also auf Straßen, Plätzen und Wegen braucht man zusätzlich zur Waffenbesitzkarte einen Waffenschein. Und zum Schießen braucht man dann - zusätzlich zur Waffenbesitzkarte und zum Waffenschein - auch noch eine Schießerlaubnis. Wer also eine Waffe findet, sollte am besten die Polizei rufen. Damit sei man immer auf der sicheren Seite, sagt Pfohl. Auch damit mögliche Spuren an der Waffe gesichert werden können.

81 Waffen in Berlin abgegeben

Die Waffenamnestie bedeutet, dass der illegale Besitz von Waffen straffrei bleibt – bis zu einem bestimmten Datum: "Ich kann die Waffe abgeben und wenn ich sie von meiner Wohnung, wo ich sie aufbewahre, zum Abschnitt bringe – dann ist das auch straffrei", sagt Pfohl. Die Amnestie gilt seit dem 6. Juli 2017 – und dauert noch bis zum 8. Juli 2018. Bisher wurden in Berlin 81 Waffen abgegeben, und damit ist Carsten Pfohl zufrieden. Das meiste seien normale Waffen gewesen, nichts fürs Museum.

Bei vielen ist es ein Erbstück

"Bei vielen ist es das Erbstück von Opa, das sie gefunden haben. Das er aus dem Krieg mitgebracht hat." Viele behalten diese Waffen, haben aber keine Waffenbesitzkarte. Auch Sammler geben öfter Waffen ab, denn sie brauchen für jede Waffe, die sie besitzen, eine Genehmigung.



"Jetzt kann es sein, dass sie sich irgendwo her eine Waffe beschafft haben, wofür sie keine Genehmigung erhalten haben und sie auch nicht mehr nachträglich beantragen", erklärt Pfohl. Das sind die Fälle, in denen Menschen die Waffenamnestie nutzen. Denn Straftäter, die mit der Waffe Raubüberfälle, Tötungsdelikte oder ähnliches begehen, würden ihre Waffe wohl nicht der Polizei überlassen.

Tatwaffen werden nicht vernichtet

Denn wenn jemand seine Waffe abgegeben hat, wird die erstmal zum Schusswaffenerkennungsdienst gegeben. "Wir müssen ausschließen, dass mit den Waffen in der Vergangenheit Straftaten begangen worden sind", sagt Pfohl. Denn die Strafbarkeit für Taten, die mit der Waffe begangen wurden, entfällt natürlich nicht - die Amnestie gilt nur für den illegalen Besitz.



"Wenn derjenige vorher mit der Waffe einen Mord begangen haben sollte, dann bleibt er immer noch des Mordes strafbar." Deshalb werden die abgegebenen Waffen zunächst untersucht, sagt Pfohl: "Und wenn wir keine Erkenntnisse haben, dass mit der Waffe eine Straftat begangen wurde, wird sie vernichtet."

Sendung: rbb-Fernsehen "Täter |Opfer | Polizei", 21.02.2018, 21:00 Uhr