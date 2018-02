Der Zugang zu Falschgeld über das Internet sei leichter geworden. Zugleich warnte die Polizei: Das Entdeckungsrisiko sei auch im Darknet, einem nicht öffentlich zugänglichen Bereich des Internets, hoch. Eine Vielzahl Verdächtiger sei hier ermittelt worden.

Das Landeskriminalamt nutze alle zulässigen Ermittlungsinstrumente. Dazu gehören laut Angaben auch die Überwachung von Telefonen und die Observierung von Verdächtigen. So wurde in Österreich im Mai 2017 eine Tätergruppe überführt, die selbstgedruckte Noten im Darknet vewrtrieben hatte. Die österreichischen Behörden gaben Adressen von Käufern und Interessenten an die deutschen Behörden weiter, auch in Berlin wurden Verdächtige ermittelt.