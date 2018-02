Schon die vergangenen Tage waren eisig kalt. Doch das war erst der Auftakt: Bis Ende der Woche soll die klirrende Kälte anhalten. Obwohl viele der Seen in der Region inzwischen eine Eisdecke haben, warnt die Feuerwehr vor dem Betreten der Eisflächen.

Kurz vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn (am 1. März) bleibt es in Berlin und Brandenburg klirrend kalt. Seit Sonntag gibt es in der Region Dauerfrost. Tageshöchsttemperaturen liegen in dieser Woche bei maximal Minus drei Grad.

Viele Seen und Teiche in der Stadt sind inzwischen zugefroren. Doch die Berliner Feuerwehr warnt vor dem Betreten der Eisflächen. "Es gibt keine Sicherheit", sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein im rbb. "Wer auf so einer Eisfläche einbricht und im kalten Wasser landet, begibt sich in größte Lebensgefahr." Man dürfe nicht vergessen, so Kirstein weiter, dass viele der Gewässer unterirdische Strömungen hätten. Was dazu führen könnte, dass die Eisdecke an solchen Stellen nicht trage.



Auf dem Potsdamer Telegrafenberg wurde am Sonntag offiziell der erste Eistag des Jahres gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst bestätigte. Ein Eistag ist ein Tag, bei dem auch die Tageshöchsttemperatur unter dem Gefrierpunkt bleibt. An Messstationen im Osten Brandenburgs gab es laut Wetterdienst schon früher in diesem Winter Eistage.