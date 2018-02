Bild: dpa/Paul Zinken

Nasskaltes Wochenend-Wetter in Sicht - Schnell Sonne tanken, es wird wieder widerlich

01.02.18 | 14:55 Uhr

Wer sein Gesicht in die - jawohl - Sonne halten möchte, sollte dies bald tun. Denn schon im Laufe des Freitags wird das Wetter wieder wie es vorher war: nasskalt und windig. Obwohl Berlin und Brandenburg gar nicht so schlecht abschneiden.



Das hat Seltenheitswert: Derzeit scheint in Berlin die Sonne. Wer am Donnerstag jedoch keine Zeit hat, ebendiese zu genießen, sollte das dringend am Freitagvormittag einrichten. "Zwei bis drei Stunden Sonne können es am Freitag nochmal werden", sagt Meteorologe Christian Schubert von der MeteoGroup. Im Laufe des Freitags geht das Wetter dann wieder so weiter, wie wir es aus diesem Winter kennen: wechselhaft, verhältnismäßig windig und nass. Doch den Eindruck, dass die Region viel zu wenige Sonnenstunden abbekommen hätte, kann Schubert nicht bestätigen. Der November sei es mit 40 bis 50 Stunden durchschnittlich gewesen und Dezember und Januar mit 25 bis 40 Stunden nur leicht unter dem Schnitt.

Am Wochenende könnte es schneien

In den kommenden Tagen wird insgesamt deutlich kälter. Der Deutsche Wetterdienst warnt derweil vor Frost in Berlin und Brandenburg. Die Warnung gilt von Donnerstag, 23 Uhr, bis Freitag 9 Uhr. Auch schneien könnte es. "Falls der für Sonntag erwartete Schnee morgens oder abends fällt, dann könnte es auch eine weiße Überraschung geben", sagt Schubert. Während die Temperatur am Wochenende tagsüber dann noch Plusgrade erreicht, wird sie in der kommenden Woche – passend zu den Winterferien der Schüler – höchstens rund um den Gefrierpunkt liegen. Nachts wird es sogar richtig frostig bei Temperaturen von bis zu minus sechs Grad. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Mittwoch bilanziert, dass allein der Januar in Deutschland deutlich zu warm, zu nass und selbst für einen Wintermonat zu dunkel gewesen sei. Im bundesweiten Durchschnitt gab es im ersten Monat des Jahres nur 35 Stunden Sonnenschein - der langjährige Mittelwert liegt bei 44 Stunden. Damit fehlte ein Fünftel des durchschnittlichen Sonnen-Solls. Für die Region Berlin und Brandenburg ist die Bilanz nicht ganz so drastisch. Der November sei mit 40 bis 50 Sonnenstunden noch im Mittel gewesen, Dezember und Januar mit jeweils 25 bis 40 Stunden Sonne nur leicht unter dem sonst üblichen Mittelwert.

Es regnete überdurschnittlich viel in Berlin und Brandenburg

"Auffällig ist hier eher, dass der Winter bislang außergewöhnlich mild ist", so Meteorologe Schubert. Der November sei im Schnitt ein Grad zu warm gewesen, der Dezember zwei bis drei Grad und der Januar vier Grad wärmer – immer im Vergleich zum langjährigen Mittel. Bundesweit - das hatte der Deutsche Wetterdienst gemeldet - war der Januar 2018 mit einer Durchschnittstemperatur von plus 3,8 Grad um 4,3 Grad wärmer als das Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990. Damit sei der Januar 2018 der sechstwärmste seit Beginn der flächendeckenden Messungen im Jahr 1881. Neben der Temperatur- sieht auch die Niederschlagsbilanz für Berlin trübe aus. In den Monaten November und Januar regnete es überdurchschnittlich viel. Hier fiel anderthalbmal mehr Regen im Vergleich zur normalen Menge. Pro Quadratmeter fielen so im November fast 70 Liter Regen in Berlin. Der Mittelwert der Referenzperiode liegt bei lediglich 48 Litern. Dafür war der Dezember etwas zu trocken.

