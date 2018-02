Wegen der drohenden Afrikanischen Schweinepest sollen in Brandenburg mehr Wildschweine geschossen werden - dazu hat das Land bereits höhere Prämien für Jäger ausgelobt. Als Mittel der Wahl rät das Forstministerium jetzt zu Lebendfallen.

Dazu liefert das Ministerium einen Leitfaden, wie die Fallen aufgestellt werden und die Tiere anschließend getötet werden sollen. Darin wird gemahnt, der Fangvorgang müsse immer kontrolliert erfolgen, also z.B. mit Kameras überwacht werden. Denn es könne durchaus sein, dass auch andere Tiere - wie Dammwild oder Füchse, aber auch geschützte Tiere wie Biber oder Kolkraben - in die Fallen laufen. "Zufallsfänge könnten auch Nutz- oder Haustiere betreffen, die sich außerhalb des Einflusses ihrer Besitzer befinden (z.B. freilaufende Hunde und Katzen)." Gefangene Wildschweine sollen, dem Leitfaden zufolge, möglichst noch im Käfig erschossen werden.

Um den Bestand an Wildschweinen zu verkleinern, wirbt das Brandenburgische Landwirtschaftsministerium für den Einsatz von Lebendfallen. Angesichts der drohenden Afrikanischen Schweinepest sei es "dringend erforderlich, die Schwarzwildbestände unter Anwendung aller verfügbaren Möglichkeiten zu reduzieren", heißt es auf der Internetseite. Dazu gehöre als "ergänzendes und wirksames Instrument der Fallenfang".

Obwohl Hausschweine in der Regel keinen Kontakt zu Wildschweinen haben, fürchten die Behörden eine Übertragung des Erregers. Deswegen sollen die Jäger nun noch mehr Bachen und Keiler schießen.

Die Afrikanische Schweinepest ist für Menschen ungefährlich, rafft aber Schweine schnell dahin. 2007 in Georgien gemeldet, hat die Seuche mittlerweile Tschechien und Polen erreicht. Ein Überspringen auf Deutschland würde für die Schweinehalter große Schäden bringen.

Mehrere Länder haben inzwischen begonnen, den Jägern Prämien für erlegte Wildschweine zu zahlen. In Bayern etwa gibt es von den Behörden für einen erlegten Frischling oder eine Bache ohne Jungtier 20 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 25 Euro pro erlegter Sau, in Brandenburg sogar 50 Euro - allerdings erst, wenn die Jagdstrecke der Saison 2014/15 übertroffen ist.

Zudem haben mehrere Länder die Schonzeit verkürzt oder gestrichen, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Auch Brandenburg hat die festgelegte Schonzeit für Schwarzwild bis 31. März 2021 aufgehoben.

In Bayern wurde zwischenzeitlich überlegt, Nachtsichtgeräte bei der Jagd einzusetzen, um mehr Tiere schießen zu können. Ein geplanter Versuche wurde jedoch vom Bund verhindert, weil nur Polizei und Bundeswehr die Geräte nutzen dürfen. Auch in Brandenburg ist die Jagd mit Nachtsichtgeräten derzeit verboten, allerdings wurde kürzlich die Zuhilfenahme von Taschenlampen bei der Jagd erlaubt.