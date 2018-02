Tagsüber fühlt es sich in diesen Tagen schon ganz zaghaft nach Frühling an - zumindest im Sonnenlicht -, aber nachts bilden sich in den Berliner und Brandenburger Seen wieder neue Eisschichten. Dann ist es auch jetzt schon ziemlich kalt, die Temperaturen bleiben unter dem Gefrierpunkt. "Aber das ist erst der Anfang", sagt Jürgen Weiß von MeteoGroup. "Wahrscheinlich steht uns der Tiefpunkt des diesjährigen Winters bevor."



Schon in der Nacht zu Freitag sollen die Temperaturen auf minus 6 bis minus 10 Grad fallen. Am Wochenende wird es dann auch tagsüber kälter: Am Samstag bleiben die Temperaturen noch knapp über dem Gefrierpunkt, am Sonntag bleibt es durchgängig frostig. Nachts kann es bis zu minus elf Grad kalt werden. Auch am Montag und Dienstag wird es noch "ordentlich kalt" sein, wie Weiß sagt.