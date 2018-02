Am 5. Februar ist die Mauer so lange weg, wie sie einst gestanden hat. Aber wo verlief denn eigentlich genau die innerstädtische Grenze? Versuchen Sie sich zu erinnern.

28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage lang trennte die Mauer Berlin in zwei Hälften - vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989. In den Jahren danach ist die Stadt, sind Ost und West, wieder zusammengewachsen. Nur an wenigen Stellen - wie zum Beispiel an der Gedenkstätte Bernauer Straße oder in der Niederkirchnerstraße - sind heute noch Originalteile der ehemaligen Grenzmauer zu besichtigen, die sich einst über 43 Kilometer mitten durch Berlin zog. Haben Sie den exakten Verlauf noch im Kopf? Versuchen Sie sich zu erinnern und zeichnen Sie die Berliner Mauer auf der Karte ein.