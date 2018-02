Der Zoll hat bei einer Kontrolle auf einer Berliner Baustelle 22 Serben und Bosnier ohne Arbeitserlaubnis entdeckt. Die Männer arbeiteten an einem Mehrfamilienhaus in Köpenick, wie das Hauptzollamt am Montag mitteilte. Dass bei einer Kontrolle so viele Verstöße aufgedeckt werden, ist nach Behördenangaben ungewöhnlich.