Brandserie in Welzow: Zwei Verdächtige in U-Haft

Eine Serie von Brandstiftungen hält die Stadt Welzow seit Wochen in Atem. Der jüngste Vorfall am Mittwochabend ging glimpflich aus. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

Nach einer Serie von Bränden in Welzow (Spree-Neiße) hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden Welzower sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Männer bereits am Mittwochabend festgenommen. Zuvor hatte es in dem Ort erneut gebrannt. Die Hinweise auf die Täterschaft der beiden Männer hätten sich im Rahmen der Ermittlungen verdichtet, hieß es weiter.

Bei dem Feuer am Mittwochabend wurde die Holztür im Keller eines Wohnhauses in Brand gesetzt. Das Feuer ging der Polizei zufolge von allein wieder aus. In der Nacht zu Dienstag griff ein Feuer im Dachstuhl einer unbewohnten Doppelhaushälfte auch auf die bewohnte Seite über. Am vergangenen Wochenende brannte der denkmalgeschützte Gasthof "Rathsburg" aus und wurde völlig zerstört. Weil das mehr als 100 Jahre alte Gebäude möglicherweise einsturzgefährdet ist, sind die anliegenden Straßen bis auf weiteres teilweise gesperrt, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

In den vergangenen Wochen hatten in Welzow gut ein dutzend Mal leerstehende Gebäude gebrannt. Die Stadt hat deswegen eine Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei ins Leben gerufen. Zahlreiche Bürger hätten sich in den vergangenen Tagen gemeldet und zu nächtlichen Kontrollgängen bereit erklärt, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung vom Donnerstag.