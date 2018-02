Schnell hatte die Polizei den Verdacht, dass Kinder die Schottersteine auf die Gleise geworfen hatten, die einen ICE in Nordbrandenburg zum Stopp zwangen. Doch die Suche blieb zunächst erfolglos - bis der Vater eines Elfjährigen am Wochenende bei der Polizei anrief.

Der Zwangsstopp eines ICE am Donnerstag bei Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) geht auf das Konto von zwei zehn und elf Jahre alten Jungen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat sich der Vater des Elfjährigen telefonisch im Polizeirevier Kyritz gemeldet. Bei dem Anruf am Samstag sagte er, sein Sohn habe ihm gestanden, zusammen mit einem Freund Steine ins Gleisbett geworfen zu haben.