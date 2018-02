Brand in Rathenow Mitte Januar

Nach dem Fund von zwei Leichen in einer ausgebrannten Wohnung in Rathenow hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Das sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam, Sigrid Komor, am Montag auf Nachfrage dem rbb. Einzelheiten nannte sie aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte es laut Presseberichten eine erste Festnahme gegeben, die damals von der Staatsanwaltschaft Potsdam weder bestätigt noch dementiert wurde.