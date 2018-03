imago stock&people/Schöning Video: Abendschau | 05.03.2018 | Susanne Papawassiliu | Bild: imago stock&people/Schöning

130 Jahre Urania - "Der Urknall und Einstein gehen immer"

05.03.18 | 13:29 Uhr

Bildung für alle und nicht nur für die Eliten: Das war der Anspruch der Urania bei ihrer Gründung. Jetzt feiert die Urania in Berlin 130. Geburtstag. Und das Konzept von damals geht bis heute auf, erzählt der scheidende Direktor Ulrich Bleyer.

rbb: Herr Bleyer, die Urania wurde 1888 von zwei Astronomen gegründet, die die Wissenschaft einem breiten Publikum zugänglich machen wollten. Sie gilt als das erste Wissenschaftszentrum der Welt. Heute setzt die Urania nicht nur auf Vorträge, sondern auch auf Ausstellungen, Theater, Kino und sogar Comedy. Warum diese Vielfalt?

Ulrich Bleyer: Also erstmal muss man zu den Astronomen bei der Gründung noch ganz wesentlich Industrielle wie Werner von Siemens hinzunehmen. Das Programm war eben nicht nur Vermittlung von Wissenschaften oder der Erbauung an den Schönheiten der Natur, sondern es war das, was wir heute eine Innovationsschau nennen.

Das Dynamowerk in Spandau soll jetzt geschlossen werden - aber Belegschaft von dort wurde von Siemens extra in die Urania geschickt, um zu lernen, wie Elektromotoren funktionieren. Das war damals die Zeit, als die Elektrotechnik aufkam. Das muss man wissen, da ergibt sich schon mal mehr Breite. Heute ist es eben so, dass wir von Lebenshilfe bis Unterhaltung alles bieten. Aber der Kern ist nach wie vor, Wissenschaft aus erster Hand zu vermitteln.

Sie sind seit 23 Jahren Direktor des Hauses. Wenn Sie mal zurückschauen, ist das dann so gelaufen, wie Sie sich das damals gedacht haben? Ich hätte damals nicht gedacht, dass wir heute so dastehen. Gerade das Feedback zum 130-jährigen Jubiläum zeigt dann doch, dass wir eben immer noch für Wissenschaftsvermittlung stehen. Allein in meiner Amtszeit hatten wir 30 Vorträge von Nobelpreisträgern. Wir hatten etwa 25.000 Veranstaltungen im Haus. Das Ganze ohne öffentliche Mittel und trotzdem ein hochmodernes Haus mit allen Standards, die man heute verlangen kann. Wir bespielen elf Säle mit einem kleinen Team. Haben mit allen Veranstaltungen zusammengezählt etwa 200.000 bis 250.000 Gäste im Jahr. Also - so viel kann ich nicht falsch gemacht haben.

Wie erklären Sie sich diesen Zulauf? Das Konzept klingt ja erstmal ein bisschen altmodisch: Da gibt es ein Veranstaltungshaus, da gehen Leute hin, hören sich etwas an, diskutieren mit. Man kann ja auch zu Hause am Rechner sitzen, sich Informationen holen, man kann chatten, man kann bloggen - wieso also funktioniert dieses Modell immer noch? Das Wort "altmodisch" sehe ich nicht nur negativ, noch dazu in Zeiten, in denen konservative Revolutionen gefordert werden. Die Menschen meinen, so eine Frontalbelehrung - da steht ein kluger Mensch auf der Bühne und ich höre da mal zu - sei altmodisch. Das wird es aber geben, solange Menschen etwas zu erzählen haben, weil es die einzige Form ist, dass man mal von einem anderen etwas lernen kann. Ich muss ihm einfach mal eine Weile zuhören. Er muss mir mal etwas erklären dürfen. In diesen Zeiten, in denen wir alle vor Bildschirmen sitzen und Kopfhörer aufhaben, ist dieses Live-Erlebnis die Besonderheit. Das ist unser Markenzeichen.

Lassen Sie uns noch auf die Inhalte schauen. Was läuft denn besonders gut? Was sind die Zeichen der Zeit? Worum kümmert sich die Urania heute? Wir bedienen natürlich alle Themenfelder. Das sind die aktuellen politischen Themen, neue Bücher und ähnliche Sachen. Natürlich gehen alle Dinge, die mit Lebenshilfe zusammenhängen: Medizin, Gesundheit, Psychologie, Lebensfragen, Partnerschaft. Aber vor allem auch die Sinnfragen: Wie ist die Welt entstanden, wie ist die Stellung des Menschen in der Natur? Ich sage immer so ein bisschen provokativ, zwei Themen gehen immer: der Urknall und Einstein. Ein bisschen ist es schon so. Das Gespräch führte Dietmar Ringel, Inforadio. Der Text ist eine gekürzte Fassung des Interviews. Das gesamte Gespräch hören Sie, wenn Sie auf den Play-Button im Beitragsfoto klicken.

