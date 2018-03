Polizei sucht Zeugen für möglichen Mord an 20-Jährigem

Vor Dönerladen in Zepernick

Viele Details sind noch unklar, fest steht aber: Ein 20-Jähriger Berliner ist blutüberströmt in Zepernick (Panketal) entdeckt worden - mit einer schweren Stichverletzung im Oberschenkel. Kurz darauf starb er. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben.

Ein 20-jähriger Berliner ist bei einer Messerstecherei in Panketal (Barnim) von einem Unbekannten tödlich verletzt worden.



Passanten fanden das Opfer am Mittwochabend blutüberströmt vor einem Dönerladen im Ortsteil Zepernick im Panketal (Barnim), wo der Mann zusammengebrochen war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 20-Jährige wies eine Stichverletzung im Oberschenkel auf. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten den Mann jedoch nicht mehr wiederbeleben.