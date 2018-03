Bei einer Auseinandersetzung im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in Friedrichshain-Kreuzberg ist ein Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei stach ein 27-Jähriger in der Nacht zum Samstag auf einen 48-Jährigen ein. Ein alarmierter Notarzt behandelte den Schwerverletzten zunächst am Tatort in der Frankfurter Allee und brachte ihn wenig später zur weiteren stationären Behandlung in eine Klinik. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest. Kurz zuvor soll es in einem nahe gelegenen Imbiss zu einem Streit gekommen sein, bei dem der 27-Jährige wohl geschlagen wurde. Auch er musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden, so Polizeisprecher Michael Gassen gegenüber dem rbb.