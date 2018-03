Unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag in Berlin-Friedrichshain einen Bank-Wertschrank aufgesprengt und flüchteten mit Beute in unbekannter Höhe. Das teilte die Polizei am Montag mit. Betroffen war eine Bank-Filiale am Strausberger Platz. Die Täter waren zuvor in die Filiale eingebrochen und hatten ein Luft-Gas-Gemisch am Wertschrank deponiert.

Anwohner bemerkten die Explosion gegen 14:50 Uhr, Rauch stieg aus der Bankfiliale auf. Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an. 46 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Schwelbrand zu löschen. Kundenschließfächer waren nicht betroffen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter mit einem dunklen Pkw geflüchtet sein sollen. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelte bis 18:15 Uhr, solange blieb die Karl-Marx-Allee zwischen Strausberger Platz und Alexanderstraße gesperrt.