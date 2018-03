Gegen 5:30 meldete die S-Bahn eine Weichenstörung in Lichtenberg, die erst gegen 7 Uhr Uhr behoben werden konnte. Hinzu kam eine Signalstörung am Ostbahnhof, die bis 7:20 Uhr andauerte. Zahlreiche Züge der Linien S3, S5, S7, S75 fielen aus oder kamen zu spät. Der 10-Minuten-Takt konnte nur auf der Linie S3 zwischen Erkner und Ostkreuz angeboten werden. Die Linie S75 verkehrte nur zwischen Wartenberg und Lichtenberg.

Und auf Grund eines Wasserrohrbruches in der Bahnhofstraße in Lichtenrade können die Busse des Schienenersatzverkehrs von Priesterweg nach Blankenfelde die Haltestelle am S-Bhf. Lichtenrade nicht anfahren. Die Ringbahn fährt zwischen Hermannstraße und Schöneberg nur alle 10 Minuten - mit Umstieg am Südkreuz. Grund sind Bauarbeiten.