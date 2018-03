Ursache für Explosion in Lübben weiter unklar

Zehn Tage, nachdem in einer Munitionsfabrik in Lübben ein Mann getötet wurde, ist weiter unklar, was die Ursache für die Explosion war. Die Staatsanwaltschaft Cottbus wollte sich auf rbb-Anfrage aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht zu dieser Frage äußern. Zumindest das Ergebnis einer DNA-Analyse des Toten soll bis zum Donnerstag vorliegen.