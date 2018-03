Am Landgericht Berlin hat der Prozess um den Mord an einer Kunsthistorikerin im Tiergarten begonnen. Die Frau war im September überfallen und ermordet worden. Zum Prozessauftakt wies der Angeklagte den Vorwurf des Raubmordes zurück.

Zum Auftakt des Prozesses schwieg der 18-Jährige Ilyas A. Es wurde lediglich eine frühere Stellungnahme verlesen, die er vor drei Wochen bei einem Haftprüfungstermin abgegeben hatte. Er habe den Leichnam gefunden und nach Wertsachen durchsucht, hieß es in der Erklärung, die am Mittwoch vor dem Landgericht Berlin verlesen wurde. Er habe dabei das Handy der Toten sowie etwas Kleingeld an sich genommen, behauptete er.

Am Berliner Landgericht hat am Vormittag der Prozess gegen einen 18-jährigen Tschetschenen begonnen, der im Tiergarten eine Frau ermordet und ausgeraubt haben soll. Den Vorwurf des Raubmordes wies der Angeklagte am ersten Prozesstag zurück. Die 60-Jährige war im vergangenen Septemer auf dem Heimweg nach einem Lokalbesuch überfallen und erwürgt worden. Der Täter erbeutete das Handy des Opfers und ein paar Euro Bargeld.

Am Tatort konnten DNA-Spuren des Verdächtigen sichergestellt werden. Über das Handy der Toten wurde der Angeklagte schließlich in Polen geortet, wo seine Familie lebt.

Zum Prozessauftakt waren die Ermittlungsführerin sowie Freundinnen, mit denen die 60-Jährige den Abend verbracht hatte, als Zeuginnen geladen. Der Ehemann des Opfers tritt im Prozess als Nebenkläger auf. Er warf den Behörden "fahrlässiges Verhalten" vor, weil der obdachlose 18-Jährige nach der vorangegangenen Haftzeit auf freiem Fuß war anstatt in Abschiebehaft zu kommen. Eine entsprechende Einrichtung gibt es in Berlin nicht mehr.

Der Fall hatte im vergangenen Herbst für großes Aufsehen gesorgt. Die Kunsthistorikerin war am Abend des 5. September nach einem Treffen mit Freundinnen im Lokal Schleusenkrug allein zu Fuß in Richtung Bahnhof Zoo aufgebrochen. Der 18-Jährige soll das Opfer unvermittelt angegriffen und in ein Gebüsch gezerrt haben. Trotz einer groß angelegten Suche wurde die Leiche erst drei Tage später zufällig von zwei Passanten entdeckt.

Der Tatverdächtige war eine Woche nach dem Verbrechen in Polen in der Nähe von Warschau festgenommen worden. Er sitzt seit Anfang Oktober in Deutschland in Untersuchungshaft.

Bis Ende Juni sind zehn weitere Verhandlungstermine angesetzt.