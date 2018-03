Autofahrer auf der Autobahn A114 müssen sich von nächster Woche an auf Staus und Behinderungen einstellen. Wie die bauführende Deges GmbH mitteilte, beginnen am Montag Bauvorbereitungen für den Ersatzneubau der Außenringbrücke zwischen dem Anschluss Schönerlinder Straße und dem Autobahndreieck Pankow.



Bis Ende 2020 rollt dann der Verkehr in beiden Richtungen auf einer Länge von rund einem Kilometer über je eine statt der jetzt zwei Fahrspuren. Die Baukosten liegen bei rund zehn Millionen Euro, die vom Bundesverkehrsministerium getragen werden.