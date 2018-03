"Beelitzer Spargel" wird künftig EU-weit besonders geschützt. Die Verwendung des Namens ist damit an strenge Vorgaben geknüpft, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Nur Spargel, der in einem eng gefassten Gebiet rund um die Stadt Beelitz in Brandenburg angebaut wird, darf nun künftig so genannt werden.

Ebenfalls gelten in Brandenburg Spreewaldgurken, Lausitzer Leinöl und Spreewälder Meerrettich als "geschützte geografische Angabe". Wie das Brandenburger Umweltministerium am Freittag mitteilte, tritt die Verordnung Anfang April in Kraft - bis dahin hätten Produzenten, Handel und Kontrolleure Zeit, sich auf die neue Rechtslage einzustellen.