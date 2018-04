Bild: dpa-Zentralbild

Das Prince Charles liegt direkt am Moritzplatz in Kreuzberg und weiß mit hausgemachten Cocktails, feinen Elektro-Tunes und einem spektakulären Tresen zu überzeugen. Außerdem finden in dem 2011 eröffneten Club regelmäßig Lesungen, Filmvorführungen und Konzerte statt. Böse Zungen behaupten, das "PC" hätte aufgrund seines zum Teil recht poshen Publikums lieber in Mitte aufmachen sollen.