Mehr Verkehrsunfälle in Berlin, weniger Tote

Die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2017 in Berlin zeigt: Es gab mehr Verkehrsunfälle in der Haupstadt, die Zahl der Verkehrstoten ist jedoch gesunken. Im vergangenen Jahr starben 36 Menschen auf den Straßen Berlins.

In Berlin hat es im vergangenen Jahr mehr Verkehrsunfälle gegeben, die Zahl der Verkehrstoten fiel jedoch um fast 36 Prozent im Vergleich zu 2016. Das geht aus der offizielle Bilanz zu Verkehrsunfällen in Berlin für 2017 hervor, die der amtierende Polizeipräsident Michael Krömer, Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) und Innenstaatssekretär Christian Gaebler am Freitag vorgestellt haben.