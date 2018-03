Kleine Ursache, große Wirkung: Nachdem ein Auto in Charlottenburg-Wilmersdorf am Sonntagmorgen gegen den Bordstein einer Mittelinsel in der Helmholtzstraße geraten war, verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam daraufhin laut Polizei nach rechts auf den Gehweg ab, ramponierte einen dort abgestellten Motorroller sowie mehrere Poller und prallte gegen einen Baumstumpf. Danach überschlug sich der Pkw, beschädigte ein parkendes Auto und landete schließlich auf dem Dach.