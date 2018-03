Ermittler haben in Berlin gut 15 Kilogramm Marihuana und etwa 370.000 gestohlene Zigaretten beschlagnahmt. Der Fund wurde am Dienstag bei Durchsuchungen gemacht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Einsatzkräfte drangen in eine Wohnung und ein Lokal in Mitte und in ein Lagerhaus in der Landsberger Allee in Friedrichshain ein. Vorangegangen waren "intensive Ermittlungen" des Landeskriminalamtes wegen des Verdachts der Herstellung und des Verkaufs illegaler Drogen.

Gegen den 43-jährigen Lokalbetreiber und mutmaßlichen Drogenhändler wurde Haftbefehl erlassen. Beschlagnahmt wurden zudem neun Mobiltelefone und ein Computer. Das Marihuana hat den Angaben zufolge einen Straßenverkaufswert von rund 100.000 Euro, die Zigaretten haben einen geschätzten Verkaufswert von rund 93.000 Euro.