Angriffe auf Frauen in Berliner U-Bahnhöfen

Ein mutmaßlicher Seriensexualstraftäter hat sich am Sonntag der Berliner Polizei gestellt. Wie ein Sprecher mitteilte, sei der Mann am Nachmittag auf einem Polizeiabschnitt in Tempelhof aufgetaucht. Er wurde festgenommen und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei hatte seit Freitag mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Mann gesucht. Am Samstag teilte sie mit, dass sie den Verdächtigen identifiziert habe. Es handele sich um einen 30-Jährigen, der in Mariendorf wohne. Er konnte zunächst aber nicht festgenommen werden.

Der Mann soll im Januar und Februar auf den U-Bahnhöfen der Linie 6 Alt-Mariendorf, Kaiserin-Augusta-Straße und Alt-Tempelhof zumeist in den Nachtstunden vier Frauen im Alter von 29 bis 50 Jahren sexuell genötigt und vergewaltigt haben. Die Polizei sucht nun nach möglichen weiteren Frauen, die von dem Mann sexuell bedrängt beziehungsweise überfallen wurden.