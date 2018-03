Nacktmull wiegen und Giraffe messen - das waren wohl die gewichtigsten (40 Gramm vs. 1.000 Kilogramm) und größten (13 Zentimeter vs. 400 Zentimeter) Extreme, die bei der Inventur im Berliner Zoo und Tierpark aufeinander getroffen sind. Beide Ausflugsziele sind Heimat von 29.078 Tieren. Das ergab die jährliche Inventur zum Jahresende 2017, inklusive aller Aquariumsbewohner, wie der Zoo am Freitag mitteilte. Insgesamt finden damit über 1.300 Arten ein Zuhause im Zoo und ebenfalls über 700 unterschiedliche Arten im Tierpark.



Zu den Lieblingen der Besucher gehören die beiden Großen Pandas Meng Meng und Jiao Qing, die im Sommer 2017 aus China in ein neues Gehegen im Zoo gezogen waren. Im Tierpark hat es vor allem Schlangen vor dem Gehege des jungen Schneeleoparden Kitai und des ersten Baumstachler-Nachwuchses Pixie gegeben.