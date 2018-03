Die Berliner Polizei führt seit Freitagmorgen eine Razzia in den eigenen Reihen durch. Ein Beamter ist verhaftet worden, weil er im Verdacht steht, Schmiergelder aus dem Drogenmilieu angenommen zu haben.

Bei einer Razzia in Berlin ist am Freitagmorgen ein Polizeibeamter wegen des Verdachts der Korruption verhaftet worden.

Der amtierende Polizeipräsident Michael Krömer kündigte auf Twitter eine volle Unterstützung der Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen an. Alle erforderlichen Schritte würden geprüft und eingeleitet.

Am Morgen wurden insgesamt 14 Objekte durchsucht, dabei waren rund 50Beamte im Einsatz. Es wurden unter anderem Mobiltelefone und Bargeld sichergestellt, so die Staatsanwaltschaft. Zunächst hatte die Zeitung "Welt" über die Razzia berichtet.

Die Ermittlungen richteten sich zudem gegen vier weitere Beschuldigte im Alter von 44 bis 51 Jahren, denen gewerbsmäßige Bestechung, Anstiftung zum Geheimnisverrat in acht Fällen und Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Gegen zwei von ihnen seien Haftbefehle vollstreckt worden.

Der Berliner SPD-Abgeordnete Tom Schreiber twitterte: "Ein Markenkern der Organisierten Kriminalität ist, dass diese auf allen gesellschaftlich relevanten Ebenen vernetzt ist. Leider auch bei der Korruption in Behörden. Darüber spricht man nicht gerne, aber so läuft's."

Die Berliner FDP-Fraktion bekräftigte nach Bekanntwerden der Razzia ihre Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zum Personalwesen in Polizei und Justiz. Ihrer Ansicht nach bestehen hier grundsätzliche strukturelle Defizite. Die Polizei sei "selbstverständlich" regelmäßig Ziel von korrumpierenden Aktivitäten der organisierten Kriminalität, teilte der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Marcel Luthe, am Freitag mit. "Bei den nun - nach dem Weggang der Polizeispitze - endlich erfolgreichen Ermittlungen kann es sich nur um den Anfang der Aufklärung handeln", so Luthe.