Immer wieder werfen rechtsgerichtete Kreise den Medien vor, sogenannte Fake-News zu verbreiten, also falsche Nachrichten, die mit der Wahrheit nur wenig zu tun haben oder diese in unzulässiger Weise verfälschen. Nun trifft dieser Vorwurf den Mitbegründer der Pegida-Bewegung, Lutz Bachmann - einen der wohl bekanntesten Rechtspopulisten in Deutschland.

Am Mittwoch wurde eine 14-Jährige in ihrer Wohnung in Alt-Hohenschönhausen getötet. Nun hat die Berliner Polizei offenbar den Täter gefasst. Der Jugendliche ist erst 15 Jahre alt, er hat die Tat gestanden.

Wenig später stellte sich jedoch heraus, dass der Mann, der von Bachmann an den Pranger gestellt worden war, mit der Tat nichts zu tun hatte. Stattdessen gestand ein 15-jähriger Mitschüler, die 14-Jährige getötet zu haben. Die Polizei hat inzwischen Haftbefehl gegen den Geständigen erlassen. Der von Bachmann abgesetzte Tweet ist inzwischen nicht mehr zu sehen. Laut Polizei waren mehrere aus Berlin stammende Strafanzeigen gegen den Pegida-Chef eingegangen. Zudem hätten auch Mitarbeiter den Tweet gesehen, weshalb die Polizei "von Amts wegen" Ermittlungen aufgenommen habe, sagte Polizeisprecher Martin Halweg am Dienstagabend rbb|24.

Die Polizei hatte auf Twitter schon am Montag ausdrücklich davor gewarnt, im Fall der 14-Jährigen "Fakes, Gerüchte & Hetzbeiträge" zu verbreiten. Unter dem Hashtag #NoFakeNews bat die Strafverfolgungsbehörde darum, sich an die harten Fakten zu halten. Diese würden ausschließlich von der Generalstaatsanwaltschaft veröffentlicht.

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag betonte, ist die Person, auf die Bachmann verlinkt hatte, nicht identisch mit dem in U-Haft sitzenden Verdächtigen. Bachmann selbst schrieb auf Twitter, sein Tweet sei keine Tatsachenbehauptung gewesen. Stattdessen habe er die Formulierung "wohl" verwendet.

Nach dem gewaltsamen Tod der 14 Jahre alten Schülerin plant die Schule eine Trauerfeier. Das genaue Datum stehe aber noch nicht fest, sagte Schulleiter Thomas Barthl vom Grünen

Campus Malchow am Dienstag. Denkbar sei eine Trauerfeier vor den Schulferien, die in Berlin am 26. März beginnen. "Da ist weiter Trauer und Fassungslosigkeit, da sind Fragen, die keiner beantworten kann", beschrieb Barthl die Stimmung in der Schule am Dienstag. Fünf Schulpsychologen seien vor Ort. "Es gibt aber vereinzelt Schüler, die nicht in der Lage sind, zum Unterricht zu kommen", sagte er.

Der am Sonntag festgenommene Jugendliche hatte gestanden, die Eisschnellläuferin am vergangenen Mittwoch mit mehreren Messerstichen in ihrer Wohnung attackiert und getötet zu haben. Einer der Stiche hatte den Ermittlungen zufolge direkt ins Herz getroffen. Laut Staatsanwaltschaft waren die beiden Schüler zum Zeitpunkt der Tat verabredet gewesen.