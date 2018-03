Ein Arbeiter ist am Freitag in Berlin-Marzahn von einer Lkw-Laderampe eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Der 56 Jahre alte Mann habe versucht, eine defekte Laderampe zu reparieren, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Das Unternehmen, bei dem der Mann tätig war, verleiht laut Polizeiangaben Großgeräte.



Kollegen sollen noch versucht haben, den Mann zu befreien, sagte Harald Henzel, Sprecher des Landesamts für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (LAGetSi) am Freitag. Polizei und Feuerwehr hätten dann an Ort und Stelle versucht, den Mann zu reanimieren. Das sei jedoch nicht erfolgreich gewesen.