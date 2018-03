Auf dem Berliner Stadtring A100 hat ein nicht abgedeckter Gully am Montagmorgen einen längeren Stau in Richtung Wedding ausgelöst.



Wegen des Lochs war im Bereich Tunnel Rathenauplatz/Dreieck Funkturm nur eine Spur frei. Der Rückstau hatte gegen 8.00 Uhr bereits den Tunnel Britz erreicht, die Zufahrten Buschkrugallee und Britzer Damm wurden gesperrt. Autofahrer brauchen etwa 90 Minuten länger als normal.



Wie die Autobahnmeisterei rbb|24 auf Anfrage mitteilte, ist der Gullydeckel gebrochen - dies könne auf Materialermüdung zurückzuführen sein, zumal es in letzter Zeit starke Temperaturunterschiede gab. Sollte auch der Ring gebrochen sein, müsse dieser neu gegossen werden. Derzeit sei noch nicht absehbar, wie lange die Beeinträchtigung dauern werde.