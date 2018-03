Martha Berlin Samstag, 03.03.2018 | 18:58 Uhr

Es wundert ,mich, dass es noch keinen Aufschrei der vermeintlichen grünen Gutmenschen gibt. Wie kann man das Handeln der Essener Tafel als unterirdisch bezeichnen? Kann mir gut vorstellen, dass sich speziell Frauen vor den Männern mit Migrationshintergrund fürchten. Ich bin bestimmt nicht ängstlich aber in letzter Zeit finde ich die jungen Männer, die meist in Gruppen auftreten auch zum Fürchten. Sie achten keine Frauen und behandeln sie oft ruppig.

Das Frau Dr. Merkel aber nicht weiß wie viel Armut es in Deutschland unter der eigenen Bevölkerung gibt ist beschämend. Sie hat die Flüchtlinge ins Land geholt und muss dafür sorgen, dass sie ordentlich versorgt werden. Ich stelle aber immer wieder fest, welches Anspruchsdenken viele der Flüchtlinge haben. Unsere Regierungsmitglieder sehen absichtlich weg, wenn es um Straftaten geht. Die Ängste der eigenen Bevölkerung werden bagatellisiert, damit man nicht handeln muss. Der Fehler wird nicht zugegeben. Ich bin kein AfD-Wähler und auch nicht aus der Rechren Ecke, aber die die an die Regierung wollen, kümmern sich überwiegend nicht um das eigene Volk. Wenn es auch den Ärmeren besser ginge, würden sich nicht so viele Menschen bedroht fühlen und die Aggressionen gegenüber den Migranten würden abnehmen.