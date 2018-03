In einem Berliner Seniorenheim im Stadtteil Gesundbrunnen ist eine Bewohnerin getötet worden. Verdächtigt werde ein ebenfalls dort lebender 85-jähriger Mann, teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Ein Pfleger habe das 66-jährige Opfer in der Nacht zum Montag leblos in ihrem Zimmer entdeckt.



Die Verletzungen deuteten auf eine Gewalttat hin, erklärten die Beamten. Der 85-jährige Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden, hieß es. Keine Informationen wollte die Polizei dagegen darüber veröffentlichen, welche Hinweise zu dem Verdächtigen führten.