Einsatzfahrzeuge der Berliner Polizei sind im vergangenen Jahr 247 Mal angegriffen worden. 225 Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, allein in 87 Fällen durch Stein-, Flaschen- oder Böllerwürfe. In 44 Fällen randalierten Personen an oder in dem Wagen. Das geht aus einer Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der CDU hervor.