Spiegelglatte Straßen und Fußwege - Blitzeis führt zu zahlreichen Unfällen

05.03.18 | 13:20 Uhr

Ein bisschen Regen mit großer Wirkung: Die leichten Niederschläge gefroren am Montagmorgen am Boden und sorgten in Berlin und Brandenburg für spiegelglatte Straßen. Es gab mehr als 180 Unfälle. Die Gefahr ist noch nicht gebannt.



Gefrierender Regen am frostkalten Boden hat am Montag auf den Straßen und Wegen in Berlin und Brandenburg zu Blitzeis geführt. In der Folge kam es zu zahlreichen Karambolagen im Autoverkehr, Fußgänger rutschen auf den Fußwegen und Treppen aus und verletzten sich. Die Blitzeiswarnung des Deutschen Wetterdienstes für weite Teile der Hauptstadt und das Land Brandenburg galt bis in die Mittagsstunden.

Der Verkehr lief an vielen Orten nur schleppend, auf Teilen der Berliner Stadtautobahn A 100 gab es Staus. Allein auf dem Berliner Ring gab es bereits am frühen Morgen mehrere Unfälle, auch in Brandenburg überschlugen sich Autos und landeten im Straßengraben. Die Berliner Polizei meldete mehr als 90 Unfälle, darunter auch mehrere Karambolagen mit Verletzten. Die Feuerwehr rückte rund 250 Mal aus. Zwischenzeitlich rief sie den Ausnahmezustand aus. Im Unfallkrankenhaus Marzahn wurden ab 7 Uhr rund 20 Verletzte mit Gesichtsfrakturen, Knochenbrüchen oder Platzwunden eingeliefert.



Unfälle auf spiegelglatten Straßen

Bild: rbb Am 05.03.2018 ist es in der Region Berlin-Brandenburg zu vielen Unfällen im Berufsverkehr gekommen. Regen auf gefrorenen Boden, führte vielerorts zu glatten Fußwegen und Straßen. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Dieser Wagen landete auf der Autobahn 10 im Graben.

Bild: rbb Feuerwehr und Rettungswagen mussten ebenfalls auf der Autobahn 10 ausrücken, weil sich zwei Autos überschlugen.

Bild: TV News Kontor Die beiden Fahrzeuge überschlugen sich und landeteen neben der Autobahn 10.



Bild: rbb Im Berufsverkehr bildeten sich am Morgen lange Staus in Richtung Berlin. Vielerorts ging es nur im Schneckentempo vorwärts.



Bild: dpa/Paul Zinken Die BSR ist seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz und streut Gehwegen und Straßen. Besonders auf Kopfsteinpflaster ist es im gesamten Stadtgebiet sehr glatt.



BSR mit 190 Streufahrzeugen im Einsatz

Brandenburgs Polizei spricht von bislang mindestens 90 wetterbedingten Unfällen. Bei mehreren Kollisionen seien auch Menschen verletzt worden. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist nach eigenen Angaben seit fünf Uhr mit 190 kleinen und großen Streufahrzeugen im Einsatz, allerdings könne sie zunächst nur Hauptverkehrsstraßen und Fahrbahnübergäng streuen. "Die Gefahr ist noch nicht gebannt, sagte der Meteorologe vom Dienst

beim Deutschen Wetterdienst in Potsdam der Nachrichtenagentur dpa. In der Nacht würden Regen und teilweise Schnee erwartet. Von Süden zögen weitere Schneeschauer heran. "Wir rechnen mit einer Schneedecke von einem bis zu 5 Zentimeter am Mittwochmorgen", sagte er. Vielerorts könne es darunter weiter gefährlich glatt sein, denn die Böden seien noch mindestens bis zu 20 Zentimeter tief gefroren.

In Berlin war es am Montagmorgen besonders auf den Gehwegen spiegelglatt. | Bild: dpa

Feuerwehr warnt vor den Eisflächen auf den Gewässern

Die Berliner Feuerwehr warnt zudem davor, weiterhin die Eisflächen der Berliner Seen zu betreten. An vielen Stellen sei das Eis noch sehr dick, aber es taut. Mit Sorge betrachte man hier die nächsten Tage, sagte Feuerwehr-Sprecher Thomas Kirstein dem rbb. "Die Eisflächen tauen und wir können nur davor warnen, jetzt und in den nächsten Tagen aufs Eis zu gehen."