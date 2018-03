Karower Kreuz in Berlin

Am Karower Kreuz in Berlin-Pankow ist am Montag vorübergehend der S-Bahn-Verkehr eingestellt worden. Zuvor waren bei Bauarbeiten metallische Gegenstände gefunden worden - eine Luftmine wurde vor Ort vermutet. Eine Untersuchung durch Sprengstoffexperten ergab jedoch, dass es sich nicht um Weltkriegsmunition handelte.



Die Linien S2 und S8 wurden während der Untersuchungen für rund eine halbe Stunde unterbrochen. Bei der S2 bestand kein Zugverkehr zwischen Blankenburg und Karow. Bei der S8 war der S-Bahnverkehr zwischen Blankenburg und Schönfließ unterbrochen.