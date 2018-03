18-Jähriger muss nach Tötung der Mutter in Psychatrie

Familiendrama in Borkheide

Weil er seine Mutter getötet haben soll, muss ein 18-jähriger Brandenburger dauerhaft in eine psychiatrische Klinik. Das hat das Landgericht Potsdam entschieden. Der Fall hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt.

Ein 18-Jähriger, der vergangenes Jahr seine Mutter getötet haben soll, ist am Freitag vom Landgericht Potsdam in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Vom Vorwurf des Totschlags wurde er freigesprochen, wie das Gericht mitteilte. Die Kammer folgte damit den Plädoyers der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft. Wie lange der junge Mann in der Klinik bleiben muss, hängt von regelmäßigen Überprüfungen ab.