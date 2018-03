rbb/Sabrina Wendling Video: Abendschau | 11.03.2018 | Sabrina Wendling | Bild: rbb/Sabrina Wendling

Berliner Gemeindezentrum angegriffen - Türken und Kurden verurteilen mutmaßlichen Brandanschlag

12.03.18 | 13:28 Uhr

Hinter dem Brand im türkischen DITIB-Gemeindezentrum in Reinickendorf am frühen Sonntagmorgen vermutet die Polizei einen politisch motivierten Anschlag. Türkische und kurdische Verbände zeigen sich entsetzt.

Türkische und kurdische Verbände haben am Montag den mutmaßlichen Brandanschlag auf ein türkisches Gemeindezentrum in Reinickendorf verurteilt.

Die Gebetsräume hatten Sonntagmorgen gebrannt. Die Polizei geht dabei von einer politisch motivierten Brandstiftung aus, bestätigte eine Sprecherin am Sonntagvormittag rbb|24. Verletzt wurde bei dem mutmaßlichen Anschlag in den Räumen des türkischen "Koca Sinan Camii"-Kulturvereins in der Pankower Allee niemand. Der Staatsschutz ermittelt und die Berliner Polizei arbeitet mit anderen Landesbehörden zusammen - da am Wochenende auch andere Moscheen in anderen Bundesländern brannten: im nordrheinwestfälischen Meschede sowie im schleswig-holsteinischen Itzhoe.



Türkische und kurdische Verbände verurteilen Brandstiftung

Der Türkische Bund Berlin-Brandenburg forderte am Montag eine schnelle und lückenlose Aufklärung "mit einem besonderen Augenmerk auf einen möglichen islamfeindlichen und rassistischen Hintergrund", wie es hieß. Auch die Kurdische Gemeinde Deutschland zeigte sich "entsetzt" über den mutmaßlichen Anschlag in Reinickendorf und ähnliche Vorkommnisse am Wochenende in anderen Städten. Diese Form menschenverachtender Gewalt sei mit nichts zu rechtfertigen. Das gelte auch für einige Schreiben in sozialen Medien, in denen kurdische Jugendliche wegen der türkischen Militäroffensive im Nordirak zu Gewalt gegen türkische Einrichtungen aufgerufen würden.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf andere Wohnungen übergriffen - der Brand hätte für die Bewohner des Mehrfamilienhauses schnell gefährlich werden können. | Bild: TV News Kontor

SPD-Politiker: "nicht hinnehmbar"

Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), verurteilte die Tat am Sonntag scharf. Er sprach von einem Anschlag auch auf die politische und religiöse Freiheit. Das sei nicht hinnehmbar, sagte Müller. Berlin stehe für ein friedliches und freiheitliches Miteinander. Das werde man mit allen notwendigen Mitteln verteidigen. Auch Innensenator Andreas Geisel (SPD) verurteilte die Attacke. Wer Brandsätze wirft, riskiere Menschenleben.

Gegen zwei Uhr hatten Zeugen klirrende Fenster gehört, so die Darstellung der Polizei. Sie sahen drei junge Männer, die in Richtung Leffeplatz davonliefen. Anschließend entdeckten Zeugen eine eingeworfene Scheibe an dem Moscheeverein - und dass es in den Räumen im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses brannte. Sie alarmierten die Feuerwehr, die mit 60 Leuten anrückte. "Wir haben dann mit aller Gewalt versucht, ein Übergreifen auf die restlichen Räume zu verhindern und auf das angrenzende Wohngebiet", sagte der Einsatzleiter. Gegen 3.30 Uhr war das Feuer gelöscht.

Anschlag auf DITIB-Transporter in Schöneberg

Der Hauptraum sowie die Fenster und Rolladen wurden von den durch Brandbeschleuniger angefachten Flammen komplett zerstört. Am Morgen versuchten Gemeindemitglieder, Gebetsbücher und Koranausgaben in den verkohlten Trümmern zu finden. "Die meisten Räumlichkeiten unserer Moschee sind weitestgehend nicht mehr nutzbar", schrieben Gemeindevertreter auf Facebook. "Ein Anschlag auf ein Gotteshaus, egal aus welchem Grund, ist nicht akzeptabel und nicht hinnehmbar." Gläubige fanden sich am Sonntag vor der ausgebrannten Moschee zusammen, um draußen zu beten. Am Sonntagmorgen besuchte auch der Generalkonsul der Türkei in Berlin, Mustafa Çelik, den Tatort an der Pankower Allee. Dem rbb sagte Çelik, er bedauere es, dass dieses Gemeindezentrum, an dem sehr viel Energie in die Arbeit mit Kindern gesteckt werde, offensichtlich zum Ziel eine Anschlags wurde: "Das hier nun zeigt uns, dass man viel mehr Wert und Respekt darauf legen muss, was in den Gebets-Örtlichkeiten passiert, also dass man dort auch keine politischen Sachen hineinbringen sollte."

Gläubige beten gegenüber der ausgebrannten "Koca Sinan Camii"-Moschee. | Bild: rbb/Sabrina Wendling

DITIB fordert Schutz durch den Staat

Die Moschee in Reinickendorf gehört zur Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, kurz DITIB - dem Dachverband der rund 900 türkisch-islamischen Vereine in Deutschland. Mitte Februar hatte es in Schöneberg einen Brandanschlag auf einen DITIB-Transporter gegeben.

Wenige Tage später warfen mehrere Täter Farbflaschen gegen die Fassade der türkischen Botschaft in Tiergarten. Auf der von Linksextremisten betriebenen Internetseite "indymedia" bekannte sich ein selbsternanntes "Kommando Sema Orkês" zu dem Anschlag. Sie erklärten sich solidarisch mit Kurden, die sich in Nord-Syrien Kämpfe mit der türkischen Armee liefern. DITIB forderte am Sonntag in Reaktion auf den Anschlag, Staat und Sicherheitsbehörden müssten den Schutz von Moscheen gewährleisten. Angriffe auf Muslime und ihre Einrichtungen dürften nicht länger nur das Thema der Kommunalpolitik bleiben.